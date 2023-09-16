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Петр Пащенко: «Сказал перед ребятами и тренерами: если я за два летних этапа не стрельну ноль в какой-нибудь гонке, то точно завяжу. Я сдержал слово – можно бегать дальше»

Сегодня спортсмен занял первое место в спринте, отстреляв без промахов. «Держал ли в голове, что мне нужно защищать титул? Где-то далеко в чертогах своего подсознания.

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