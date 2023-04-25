Шашилов о Мироновой в сборной: «Она взрослый человек и не может не понимать, что нужно выступать в сезоне, нужны призовые места»

Ранее спортсменка не вошла в расширенный список кандидатов в сборную России на сезон-2023/24. – Прогресс Наташи (Шевченко) случился «по расписанию», или она вас удивила своими тремя золотыми медалями чемпионата России в Ханты-Мансийске? – Не хочу сказать, что удивила.
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