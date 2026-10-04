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Министр экономики Португалии: «Многие знают нашу страну только благодаря Роналду. Он важен для продвижения бренда Португалии, было бы хорошо пользоваться этим дальше»

Министр экономики Португалии Мануэл Каштру Алмейда заявил, что форвард « Аль-Насра » Криштиану Роналду оказывает значительное влияние на международный имидж страны.

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