В ближайшей перспективе в петербургском транспорте запустят оплату с помощью биометрии

Сообщил Беглов Петербург и Банк ВТБ заключили на ПМЭФ-2024 соглашение о сотрудничестве, направленное на совершенствование сервисов для оплаты проезда в общественном транспорте города, передает пресс-служба Смольного.
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