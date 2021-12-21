В рамках нацпроекта «Демография» ведётся работа по уменьшению розничной продажи алкогольной продукции

В рамках регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография» реализуются комплексные мероприятия по снижению розничных продаж алкогольной продукции и соответственно уменьшению потребления алкоголя населением.
В рамках регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография» реализуются комплексные мероприятия по снижению розничных продаж алкогольной продукции и соответственно уменьшению потребления алкоголя населением.
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