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В рамках нацпроекта «Демография» ведётся работа по уменьшению розничной продажи алкогольной продукции

В рамках нацпроекта «Демография» ведётся работа по уменьшению розничной продажи алкогольной продукции

В рамках регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография» реализуются комплексные мероприятия по снижению розничных продаж алкогольной продукции и соответственно уменьшению потребления алкоголя населением.

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