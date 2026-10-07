Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Как я пропиливал проемы и ставил окна в бревенчатом доме

Как я пропиливал проемы и ставил окна в бревенчатом доме

Стройка — это всегда череда неожиданных решений и перестановок в планах. Пока бетон набирает прочность под будущие постройки, самое время переключиться на деревянный дом.

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