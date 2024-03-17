Путин заявил, что впереди много задач

Действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин в своем избирательном штабе в Гостином дворе заявил, что впереди много задач, но кто бы и как не хотел запугать россиян, у них никогда ничего не получится в будущем.
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