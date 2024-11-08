Снос памятника композитору Петру Чайковскому в городе Каменка Черкасской области с одобрения Минкультура Украины — это недальновидный в долгосрочной перспективе и вопиющий пример того, что странам нужно задумываться о сохранении культурных ценностей.
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