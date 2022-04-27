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«Финикс» без Букера уверенно обыграл «Нью-Орлеан» и вышел вперед в серии плей-офф

«Финикс» без Букера уверенно обыграл «Нью-Орлеан» и вышел вперед в серии плей-офф

Ветеран лиги и один из лидеров «Санз» Крис Пол собрал в этой встрече дабл-дабл. В Финиксе (штат Аризона, США) завершился пятый матч четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции, в котором «Финикс Санз» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс».

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