«Финикс» без Букера уверенно обыграл «Нью-Орлеан» и вышел вперед в серии плей-офф

Ветеран лиги и один из лидеров «Санз» Крис Пол собрал в этой встрече дабл-дабл. В Финиксе (штат Аризона, США) завершился пятый матч четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции, в котором «Финикс Санз» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс».