За рулём

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    охренели каждые 50-60 тыщ пробега менять антифризСтало известно, д...
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    35000-да это не зарплата, а так, пособие по безработице. В какой ни будь деревне это и заработок. 50000 это должно бы...Стало известно, с...
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    Так нужно рейд по всей стране делать. Это же повсеместно.В Ставрополье аре...

«За рулем» в августе: доработки авто — что под запретом, 12 000 км с новым Дастером, ретротест ЛуАЗа-969

«За рулем» в августе: доработки авто — что под запретом, 12 000 км с новым Дастером, ретротест ЛуАЗа-969

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