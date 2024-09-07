В Московском районе Петербурга назвали улицу в честь конструктора Владимира Перегудова

Она расположена напротив Крыловского государственного научного центра В Санкт-Петербурге появилась улица, названная в честь конструктора первой советской атомной подлодки К-3 «Ленинский комсомол» Владимира Перегудова.
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