Русский «Кинжал» развеял миф об американском чудо-оружии

Ракета «Кинжал» вывела из строя дивизион ЗРК Patriot, который стоит в тысячу раз дороже Власти США через утечки в СМИ признали факт поражения зенитного ракетного комплекса MIM-104 Patriot в пригородах Киева в ночь на 16 мая в результате удара российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал».