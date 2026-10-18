Фото: пресс-служба «Молодой гвардии Единой России» РТ В преддверии Дня отца активисты Татарстанского регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» и Комитет по делам детей и молодежи Казани при поддержке Центра «ВОИН» провели в столице Татарстана семейный турнир по лазертагу.