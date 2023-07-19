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Федоров об уходе Сергеева из ЦСКА в СКА: «Это не потеря, это хоккейная жизнь. Артем сделал свой выбор, спорт – это деньги»

В межсезонье 30-летний игрок подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга на 3 года.  «Это не потеря, это хоккейная жизнь.

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