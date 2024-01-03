НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

123 подписчика

Проворов сделал передачу в матче с «Бостоном». У защитника 2+19 в 39 играх

Защитник «Коламбуса» набрал 21-е (2+19) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 39 игр. Сегодня за 22:45 – лучший показатель среди полевых игроков «Блю Джекетс» (1:10 – в большинстве, 3:33 – в меньшинстве) – у россиянина 1 бросок в створ ворот, 1 хит, полезность – «плюс 1».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх