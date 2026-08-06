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Барнаульская горэлектросеть стала лауреатом регионального конкурса

Барнаульская горэлектросеть стала лауреатом регионального конкурса

Компании присуждено звание лауреата в номинации "Комплексное очно-заочное обслуживание абонентов". Экспертная комиссия высоко оценила внедрение современных стандартов сервиса и эффективность созданной системы взаимодействия с клиентами.

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