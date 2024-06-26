Кэмерон: США против вступления Украины в НАТО

Соединённые Штаты не поддержат приглашения Украины в НАТО, поэтому это не произойдет. Об этом в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) заявил глава британского МИД Дэвид Кэмерон, сообщает РИА Новости.