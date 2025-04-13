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Торговые войны: Китай наносит ответный удар, а Россия готовится вступить в игру

Торговые войны: Китай наносит ответный удар, а Россия готовится вступить в игру

Когда Дональд Трамп начал свою «торговую войну» с Китаем, многие эксперты задались вопросом: а осознаёт ли американский лидер, с каким серьёзным противником он связался? Как мы можем видеть из происходящего на политическом Олимпе, Поднебесная готова дать достойный отпор, и первые шаги уже сделаны.

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