Торговые войны: Китай наносит ответный удар, а Россия готовится вступить в игру

Когда Дональд Трамп начал свою «торговую войну» с Китаем, многие эксперты задались вопросом: а осознаёт ли американский лидер, с каким серьёзным противником он связался? Как мы можем видеть из происходящего на политическом Олимпе, Поднебесная готова дать достойный отпор, и первые шаги уже сделаны.