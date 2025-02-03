DeepSeek за неделю стал вторым по популярности чат-ботом в мире, обогнав Google Gemini ...

DeepSeek за неделю стал вторым по популярности чат-ботом в мире, обогнав Google GeminiКитайская компания DeepSeek стремительно завоёвывает позиции на рынке искусственного интеллекта, став вторым по популярности чат-ботом в мире.
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