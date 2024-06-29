В Минэкономразвития РФ оценили долю малого и среднего предпринимательства в сфере туризма

Доля малого и среднего предпринимательства (МСП) в России в сфере туризма достигает 70%. Об этом заявил заместитель главы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков, выступая по видеосвязи в ходе круглого стола комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.
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