В Минэкономразвития РФ оценили долю малого и среднего предпринимательства в сфере туризма

Доля малого и среднего предпринимательства (МСП) в России в сфере туризма достигает 70%. Об этом заявил заместитель главы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков, выступая по видеосвязи в ходе круглого стола комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.