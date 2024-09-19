Томенко убрал одного из замов и перераспределил полномочия у остальных

Статус врио утратил руководитель краевой инспекции финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Дмитрий Малыхин Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение о перераспределении полномочий зампредседателей регионального правительства.
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