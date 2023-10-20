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Игрока "Баварии" Мазрауи не депортируют из Германии за поддержку Палестины

Игрока "Баварии" Мазрауи не депортируют из Германии за поддержку Палестины

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн отреагировал на призыв двух депутатов Бундестага от Христианско-демократического союза депортировать из страны игрока мюнхенской "Баварии" Нуссайра Мазрауи за пост в соцсетях в поддержку Палестины, передает Bayern & Germany в Twitter.

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