Игрока "Баварии" Мазрауи не депортируют из Германии за поддержку Палестины

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн отреагировал на призыв двух депутатов Бундестага от Христианско-демократического союза депортировать из страны игрока мюнхенской "Баварии" Нуссайра Мазрауи за пост в соцсетях в поддержку Палестины, передает Bayern & Germany в Twitter.