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Царьград

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"Бакланы знатно кусаются": житель Сызрани сумел спасти 150 замазученных птиц у берегов Анапы

"Бакланы знатно кусаются": житель Сызрани сумел спасти 150 замазученных птиц у берегов Анапы

Он помогал и в Анапе, и в Крыму.В Керченском проливе 15 декабря во время сильного шторма два танкера потерпели крушение, что привело к разливу 8 тонн мазута в открытое море.

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