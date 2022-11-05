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Манджукич о сезоне «Юве»: «Не думаю, что в результатах виноват Аллегри, он отличный и успешный тренер. Для создания отличной команды требуется время»

Марио Манджукич высказался о проблемах «Ювентуса» в этом сезоне. Туринская команда набрала 22 очка в 12 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего «Наполи» на 10 баллов.

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