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Ночная атака БПЛА! В Белгородской области взрывное устройство упало во дворе дома

Ночная атака БПЛА! В Белгородской области взрывное устройство упало во дворе дома

14 БПЛА были сбиты над Брянской областью, по одному — над Белгородской и Курской областями. В Белгородской области, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, один из дронов сбросил взрывные устройства во дворе жилого дома.

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