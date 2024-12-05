Ночная атака БПЛА! В Белгородской области взрывное устройство упало во дворе дома

14 БПЛА были сбиты над Брянской областью, по одному — над Белгородской и Курской областями. В Белгородской области, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, один из дронов сбросил взрывные устройства во дворе жилого дома.
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