Глава AMD считает, что ИИ позволил за полтора года продвинуться дальше, чем за предыдущие десять летПока интересы AMD на технологической конференции UBS представлял исполнительный вице-президент Форрест Норрод (Forrest Norrod), генеральный директор компании Лиза Су (Lisa Su) дала интервью Bloomberg, в котором рассказала о важной роли искусственного интеллекта в развитии не только AMD, но и отрасли в целом.