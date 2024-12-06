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Глава AMD считает, что ИИ позволил за полтора года продвинуться дальше, чем за ...

Глава AMD считает, что ИИ позволил за полтора года продвинуться дальше, чем за ...

Глава AMD считает, что ИИ позволил за полтора года продвинуться дальше, чем за предыдущие десять летПока интересы AMD на технологической конференции UBS представлял исполнительный вице-президент Форрест Норрод (Forrest Norrod), генеральный директор компании Лиза Су (Lisa Su) дала интервью Bloomberg, в котором рассказала о важной роли искусственного интеллекта в развитии не только AMD, но и отрасли в целом.

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