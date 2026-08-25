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Гипотезы учёных о массивной девятой планете в Солнечной системе

Гипотезы учёных о массивной девятой планете в Солнечной системе

Ученые вновь заговорили о существовании девятой планеты Солнечной системы. Новые гипотезы, основанные на наблюдениях за транснептуновыми объектами и даже межзвездным метеоритом, намекают на присутствие массивного небесного тела.

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