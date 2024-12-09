В Костромской области осужден бывший глава городского округа город Шарья за получение взятки

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему главе городского округа город Шарья.
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