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В Кузбассе мужчина напугал пенсионерку оружием: его задержали росгвардейцы

В Кузбассе мужчина напугал пенсионерку оружием: его задержали росгвардейцы

В Гурьевске наряды вневедомственной охраны Росгвардии помогли задержать опасного мужчину. Об этом 30 апреля рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу.

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