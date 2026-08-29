«Русские всюду сражаются до последнего человека» С первых же дней Великой Отечественной войны бойцы Красной армии показывали массовый героизм.
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