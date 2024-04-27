Илья Антоненко: Съёмки чуть не начались с драки

Актёр рассказал о работе в кино и о сыне Актёр Илья Антоненко известен зрителям по фильмам «Легенда о Коловрате», «Битва», «Русский рейд», сериалам «Дом фарфора», «Оффлайн», «Постучись в мою дверь в Москве», «Золото».
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