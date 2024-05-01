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Гендиректор «Баварии» не считает решение расстаться с Тухелем ошибкой: «Тогда была другая ситуация. Сейчас наша цель – выйти в финал и выиграть ЛЧ, потом наши пути разойдутся»

Генеральный директор мюнхенского клуба Ян-Кристиан Дрезен прокомментировал слухи о том, что Тухель останется на посту главного тренера на следующий сезон.

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