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Владимир Корнилов: The Times неприкрыто наехала на Зеленского

Владимир Корнилов: The Times неприкрыто наехала на Зеленского

Британская The Times в своей редакционной колонке неприкрыто наехала на Зеленского. Достаточно указать на то, что Залужный здесь назван «Железным генералом», а Зеленский — всего лишь «наиболее эффективным торговцем в стране».

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