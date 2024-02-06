Британская The Times в своей редакционной колонке неприкрыто наехала на Зеленского. Достаточно указать на то, что Залужный здесь назван «Железным генералом», а Зеленский — всего лишь «наиболее эффективным торговцем в стране».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии