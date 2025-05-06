Лига чемпионов | 1/2 финала «Интер» 4:3 «Барселона» ⚽️ Гол: Фратецци 99Video: 2025-05-07 02-10-06.
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Лига чемпионов | 1/2 финала «Интер» 4:3 «Барселона» ⚽️ Гол: Фратецци 99Video: 2025-05-07 02-10-06.
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