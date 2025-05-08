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Царьград

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Концерт Любэ к 80-летию со Дня Победы перенесли на 28 мая

Концерт Любэ к 80-летию со Дня Победы перенесли на 28 мая

Выступление известной русской группы «Любэ» 7 мая в честь 80-летия со Дня Победы было перенесено.В официальной группе коллектива «Вконтакте» сообщили, что это произошло из-за болезни Николая Расторгуева.

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