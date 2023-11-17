«Сэвидж» против «Кольта»

Сегодня у нас в очередной раз будет статья из серии «оружие против оружия». И рассказано в ней будет о соперничестве двух известных американских фирм: «Кольта» и «Сэвиджа» в их попытке создать автоматический пистолет для армии.
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