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Вечерний Новосибирск

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Биолог назвала новосибирцам самые опасные комнатные растения для детей

Биолог назвала новосибирцам самые опасные комнатные растения для детей

Такие растения как диффенбахия, адениум и молочай недопустимо держать в школах и квартирах, где есть малолетние дети, отмечает исследователь.

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