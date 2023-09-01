США и Европа перешли на рубль

Вот, как цены в магазинах понизятся - тогда мы обрадуемся

Ингерман Ланская

мальчик, сегодня, когда идут домашние консервации, сахар, например, дешевле, чем год назад в этот же период, на 10%.... чаще в магазинах надо бывать, чем на камуноидных шабашах