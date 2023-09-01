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США и Европа перешли на рубль

США и Европа перешли на рубль

ДОЛЯ РОССИЙСКОЙ ВАЛЮТЫ В ЭКСПОРТЕ НАШЕЙ СТРАНЫ НА ЗАПАД ДОСТИГЛА ИСТОРИЧЕСКОГО МАКСИМУМА Дедолларизация и деевроизация достигли выразительных цифр В июне 2023 года Россия получила рекордную долю выручки в рублях за экспорт в страны Америки и Европы, подсчитали РИА Новости на основе данных ЦБ РФ.

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Комментарии
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Кошмар
А мыши кололись, плакали, но продолжали грызть кактус...😀
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9 час.
Денис Ватутин
Вот, как цены в магазинах понизятся - тогда мы обрадуемся
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7 час.
Ингерман Ланская
мальчик, сегодня, когда идут домашние консервации,  сахар, например, дешевле, чем год назад в этот же период, на 10%.... чаще в магазинах надо бывать, чем на камуноидных шабашах
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5 час.

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