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Голикова рассказала о росте выявления онкологии и сахарного диабета

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что за прошедший год профилактические осмотры в РФ помогли выявить в 1,8 раза больше больных онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом, чем в 2022 году.

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