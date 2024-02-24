Голикова рассказала о росте выявления онкологии и сахарного диабета

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что за прошедший год профилактические осмотры в РФ помогли выявить в 1,8 раза больше больных онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом, чем в 2022 году.
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