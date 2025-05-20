Максим Гольдарб: «Шестилетний юбилей»: Как Украина от Порошенко пришла к Зеленскому и потеряла всё, кроме надежды?

Какую цену заплатила Украина за надежду на изменения с приходом Зеленского к власти? Что было основным мотивом голосования за Зеленского: надежда на перемены или неприязнь к предшественнику? Можем ли мы утверждать, что худшее все же возможно, судя по результатам правления Зеленского? Шесть лет назад на выборах президента Украины победил Владимир Зеленский.
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