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TRENDYMEN

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Дневник реальной тренировки Брюса Ли вызвал споры: люди назвали ее «разминкой для школьника»

Дневник реальной тренировки Брюса Ли вызвал споры: люди назвали ее «разминкой для школьника»

Брюс Ли считается одним из самых влиятельных мастеров боевых искусств в истории. Он был известен своим жестким подходом к спорту и диете — и поэтому публикация его реально тренировочного плана, документа 1965 года, вызвала ожесточенные споры в сети.

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Комментарии
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Maxim
в спецназе тоже: все подходы - без перерыва ..
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23 час.

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