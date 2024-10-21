Дневник реальной тренировки Брюса Ли вызвал споры: люди назвали ее «разминкой для школьника»

Брюс Ли считается одним из самых влиятельных мастеров боевых искусств в истории. Он был известен своим жестким подходом к спорту и диете — и поэтому публикация его реально тренировочного плана, документа 1965 года, вызвала ожесточенные споры в сети.
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