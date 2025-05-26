На улице Академика Бочвара прошел День славянской письменности и культуры

В библиотеке №243 прошло мероприятие, посвящённое Дню славянской письменности и культуры. В ходе мероприятия гости узнали об истории праздника, его развитии, а также о роли просветителей Кирилла и Мефодия.
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