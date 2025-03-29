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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новая статья: Assassin’s Creed Shadows — мы ждали этого почти двадцать лет. Рецензия В 202...

Новая статья: Assassin’s Creed Shadows — мы ждали этого почти двадцать лет. Рецензия В 202...

Новая статья: Assassin’s Creed Shadows — мы ждали этого почти двадцать лет. РецензияВ 2027 году серии Assassin’s Creed исполнится двадцать лет, и на протяжении всего этого времени аудитория постоянно просила Ubisoft сделать «ассасина» в японском антураже.

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