Новая статья: Assassin’s Creed Shadows — мы ждали этого почти двадцать лет. Рецензия В 202...

Новая статья: Assassin’s Creed Shadows — мы ждали этого почти двадцать лет. РецензияВ 2027 году серии Assassin’s Creed исполнится двадцать лет, и на протяжении всего этого времени аудитория постоянно просила Ubisoft сделать «ассасина» в японском антураже.