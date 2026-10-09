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Суть Событий

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Минобороны собщило об ударах по объектам портовой инфраструктуры Украины

Минобороны собщило об ударах по объектам портовой инфраструктуры Украины

Российские военные продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре Украины, а также по морским судам, задействованным в интересах ВСУ.

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