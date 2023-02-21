Без снабжения продовольствием и боеприпасами украинский Бахмут обречён на поражение.Киев пытается деблокировать дороги, которые взяли под свой контроль Вооруженные силы России, отправив в район населённого пункта Часов Яр батальон националистов.
Без снабжения продовольствием и боеприпасами украинский Бахмут обречён на поражение.Киев пытается деблокировать дороги, которые взяли под свой контроль Вооруженные силы России, отправив в район населённого пункта Часов Яр батальон националистов.
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