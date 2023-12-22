Самыми жадными перед Новым годом назвали мужчин Новосибирска

Рейтинг щедрости перед Новым годом составили в одной из известных ювелирных компаний. Первое место в топе заняли мужчины Ростова-на-Дону, они готовы приобрести подарок своей женщине за 9673 рубля, а вот жители столицы Сибири, к сожалению, – где-то ближе к финалу.