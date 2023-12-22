Вечерний Новоси...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вечерний Новосибирск

61 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя
    как это в Казахстане балета не была,ооткуда эта женщина ,но только не из ПРК... Хореографическое училище им.Селезнево...Большой против НО...
  • Сергей
    ну да - фейк, но было бы гораздо лучше если бы это была правда, с нашей нищей зарплатой - это было бы треть её..Фейк о новогодних...
  • Ирина Павлова
    Клички животных, как и имена людей, пишутся без кавычек! Позор автору публикации.Собака Яр нашла м...

Самыми жадными перед Новым годом назвали мужчин Новосибирска

Самыми жадными перед Новым годом назвали мужчин Новосибирска

Рейтинг щедрости перед Новым годом составили в одной из известных ювелирных компаний. Первое место в топе заняли мужчины Ростова-на-Дону, они готовы приобрести подарок своей женщине за 9673 рубля, а вот жители столицы Сибири, к сожалению, – где-то ближе к финалу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх