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«Движение первых» принимает заявки на конкурс проектов для детей и молодежи

«Движение первых» принимает заявки на конкурс проектов для детей и молодежи

До 11 ноября 2026 года можно подать заявку на «Конкурс первичных отделений Движения Первых». Отбор лучших проектов для детей и молодежи проводит Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых».

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