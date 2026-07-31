В «Золотом колосе» прошла торжественная линейка, приуроченная к закрытию 4-й патриотической смены «Я-ПАТРИОТ» и окончанию сезона оздоровления в Новоаннинском районе.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В «Золотом колосе» прошла торжественная линейка, приуроченная к закрытию 4-й патриотической смены «Я-ПАТРИОТ» и окончанию сезона оздоровления в Новоаннинском районе.
Свежие комментарии