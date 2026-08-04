Саратовцев обвинили в мошенничестве на 1,12 млн рублей

Мошенники обманули предпринимателей из 10 регионов России, ущерб превысил 1,12 млн рублей. Выдавая себя за представителей крупной корпорации, они предлагали сотрудничество и исчезали после получения денег.
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